Grund zur Freude für Apex Ace-Anleger!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Das Unternehmen Apex Ace wurde weder positiv noch negativ diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Apex Ace als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Apex Ace-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Apex Ace in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,71 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -18,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,19 Prozent im Branchenvergleich für Apex Ace. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -18,58 Prozent, und Apex Ace lag 29,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apex Ace bei 55,29, was über dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 51,63 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie als überbewertet einzustufen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.