Grund zur Freude für Anglo American-Anleger!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten viermal die Einschätzung "Gut", viermal die Einschätzung "Neutral" und keinmal das Rating "Schlecht" für Anglo American vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Dies ist auch die Ansicht der Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben. Die durchschnittliche Empfehlung für Anglo American aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 1870,8 GBP. Auf dieser Basis wird eine Entwicklung von 39,03 Prozent erwartet und ein mittleres Kursziel bei 2601 GBP erzeugt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung in der Stufe "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Die Aktie von Anglo American wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,21 bewertet, was 61 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (36,81). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Analyseperspektive zu der Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Anglo American bei 5,16 Prozent und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 8,81 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bezüglich Anglo American verzeichnet werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.