Grund zur Freude für Analog Devices-Anleger!

Der Aktienkurs von Analog Devices hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,73 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, die eine mittlere Rendite von 8,38 Prozent verzeichnet, liegt Analog Devices mit 13,36 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Analog Devices liegt bei 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,88, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Analog Devices.

In Bezug auf die Dividende liegt Analog Devices mit einer Ausschüttung von 1,74 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,06 %. Die Differenz beträgt 0,31 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Analog Devices insgesamt 7 Analystenbewertungen, von denen 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 217,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 14,41 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung der Analysten darstellt.

Insgesamt erhält Analog Devices aufgrund der positiven Entwicklung und der Analystenbewertungen ein "Gut"-Rating.