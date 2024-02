Grund zur Freude für American Well-Anleger!

Die Analystenbewertung der American Well-Aktie auf langfristiger Basis ist positiv. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 positive, 2 neutrale und keine negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,67 USD, was einer Erwartung von 264,58 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,28 USD liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine positive Stimmung gegenüber American Well. In den letzten Tagen überwiegen die positiven Meinungen der Marktteilnehmer, und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält American Well daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Well-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 1,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,28 USD liegt, was einer negativen Bewertung entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,22 USD) ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die American Well-Aktie liegt bei 27,08 für 7 Tage und bei 44,35 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" und "Neutral" entsprechend. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Analyse der Analysten, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des RSI mit einem Rating von "Gut" und "Neutral" bewertet.