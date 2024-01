Grund zur Freude für American Water Works-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde über American Water Works besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit bekommt American Water Works insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,37 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (1,69) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche erzielte American Water Works in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,72 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 4,82 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,55 Prozent im Branchenvergleich. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von 4,82 Prozent im letzten Jahr, was einer Unterperformance von 16,55 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Daher erhält die American Water Works-Aktie ein "Gut"-Rating.