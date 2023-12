Grund zur Freude für American Lithium-Anleger!

Die Dividendenrendite der American Lithium-Aktie beträgt laut dem aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 3,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral in Bezug auf American Lithium. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie von American Lithium als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 positiv und kein negativ gestimmt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,5 CAD, was einer Erwartung von 354,55 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die American Lithium-Aktie als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält das American Lithium-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating.