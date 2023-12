Grund zur Freude für American Express-Anleger!

Die American Express-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 161,22 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 178,86 USD, was einem Unterschied von +10,94 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 157,04 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +13,89 Prozent über diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung der American Express-Aktie als "Neutral". Die Gesamtbewertungen der Analysten belaufen sich auf 8 Gut, 6 Neutral und 3 Schlecht. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Reports eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für den letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 173,69 USD, was einer erwarteten Performance von -2,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt die American Express-Aktie eine Rendite von 7,79 Prozent, was über 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt sie im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche um 1,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz der Aktie.