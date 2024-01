Grund zur Freude für Allegro Microsystems Inc-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Allegro Microsystems-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Allegro Microsystems-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Allegro Microsystems. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 38,2 USD, was einem potenziellen Anstieg um 39,98 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 27,29 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Allegro Microsystems verläuft bei 36,68 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der aktuelle Aktienkurs von 27,29 USD einen Abstand von -25,6 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 27,97 USD, was einer Differenz von -2,43 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Allegro Microsystems eingestellt waren. Es gab neun Tage lang fast ausschließlich positive Diskussionen und keine negativen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Kommunikation über Allegro Microsystems in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht grundlegend verändert, und es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Zusammenfassend erhält Allegro Microsystems basierend auf den Analystenbewertungen, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung ein insgesamt "Gut"-Rating.