Grund zur Freude für All for One Group-Anleger!

Die Aktie von All For One hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" von 2,86 Prozent eine Überperformance von 18,53 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,84 Prozent, und All For One liegt aktuell 14,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses aufzeichnet. Der RSI-Wert für All For One beträgt aktuell 38,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 22,01, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 74 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die All For One-Aktie mit einem Kurs von 51 EUR aktuell +9,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +23,31 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie führt.