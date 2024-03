Grund zur Freude für Airbus-Anleger!

Die Analyse zur Stimmung und zum Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung für Airbus in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Airbus eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Airbus mit 169,3 EUR aktuell +11,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +23,68 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Airbus in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die diskutierten Themen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden 3 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Airbus mit 21,8 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Airbus-Analyse vom 23.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Airbus-Analyse.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...