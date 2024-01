Grund zur Freude für Adevinta ASA-Anleger!

Die technische Analyse von Adevinta Asa deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Der gleitende Durchschnitt für den letzten 200-Tage-Zeitraum beträgt 7,45 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 9,935 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +33,36 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 9,13 EUR über dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Adevinta Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 30 Punkten, was darauf hindeutet, dass Adevinta Asa überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Adevinta Asa-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Adevinta Asa.