Grund zur Freude für Adecco-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Der Aktienkurs von Adecco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 36,79 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 2,23 Prozent, und Adecco übertrifft diesen Wert um 38,28 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Adecco-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 16,98 ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Adecco.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adecco bei 33,93 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 42,02 CHF liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +23,84 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von +11,11 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.