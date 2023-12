Grund zur Freude für Absci-Anleger!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Absci liegt bei 9,33, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage betrachtet, liegt bei 21,47 und erhält ebenfalls eine „Gut“-Einschätzung. Insgesamt wird die Absci-Aktie demnach als „Gut“ bewertet.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Absci-Aktie mit 2,35 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,65 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +42,42 Prozent und führt zu einer „Gut“-Bewertung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +57,72 Prozent höher, was ebenfalls zu einem „Gut“-Rating führt. Somit erhält die Absci-Aktie insgesamt eine „Gut“-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Absci-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von „Gut“ führt. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von „Gut“ führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 3,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 48,94 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung von „Gut“ führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von „Gut“ führt.