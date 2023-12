Grund zur Freude für AbbVie-Anleger!

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Abbvie-Aktie 8 Mal mit "Gut" und 4 Mal mit "Neutral" bewertet, während sie keine schlechte Bewertung vergeben haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Abbvie. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 154,04 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 7,18 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 165,1 USD ergibt. Insgesamt bewerten die institutionellen Analysten die Aktie also als "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Abbvie verschlechtert, daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Abbvie-Aktie beträgt 4,05 Prozent, was 1,56 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Abbvie also von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet, während die Stimmung in den sozialen Medien und die technische Analyse zu einer eher "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung führen.