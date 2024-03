Grund zur Freude für AES-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die technische Analyse der Aes-Aktie ergibt, dass der aktuelle Kurs von 15,75 USD ein "Schlecht"-Signal ist, da er 11,52 Prozent unter dem GD200 (17,8 USD) liegt. Auch der GD50, der bei 16,86 USD liegt, zeigt mit einem Abstand von -6,58 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit wird der Gesamtkurs der Aes-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Aes eine positive Veränderung. Die Einschätzungen in den sozialen Medien tendieren vermehrt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit "Gut" bewertet. Insgesamt wird Aes daher für diese Stufe mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aes-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 64,81 und der RSI25 bei 55,59, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein gemischtes Bild wider. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" Aktie. Insgesamt ergibt sich hier ein Bild von 2 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Redaktion bewertet die Aktie von Aes somit als angemessen bewertet bezogen auf die Anlegerstimmung.