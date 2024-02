Grund zur Freude für ADTRAN Holdings-Anleger!

Die Anleger-Stimmung bei Adtran in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse umfasste auch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien, die 2 Schlecht- und 3 Gut-Signale zeigten. Dies führt zu einer "Gut" Empfehlung und insgesamt zu einer "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Adtran von 5,964 EUR eine -17,51 Prozent Entfernung vom GD200 (7,23 EUR) und wird daher als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 6,28 EUR, was wiederum ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -5,03 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Adtran-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adtran in Social Media in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert jedoch Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Adtran wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Adtran-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,71 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Gleiches gilt für den RSI25 auf 25-Tage-Basis, der bei 55,8 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Somit erhält Adtran auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.