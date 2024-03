Grund zur Freude für ACI Worldwide-Anleger!

Die Aci Worldwide-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt der Wert 2,19 Prozent, was eine Differenz von -2,19 Prozent zur Aci Worldwide-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Aci Worldwide abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Im letzten Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was kurzfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 38 USD, was einem Potenzial von 20,75 Prozent entspricht. Daher erhält die Aci Worldwide-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat Aci Worldwide in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,31 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 3,02 Prozent liegt. Dies bedeutet eine relative Outperformance von +2,29 Prozent für Aci Worldwide. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Aci Worldwide sogar um 2,91 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aci Worldwide liegt bei 39,89 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 41,03 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aci Worldwide-Aktie somit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.