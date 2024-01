Gruma Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung unter den Anlegern für Gruma Sab De Cv ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und den Meinungsbeiträgen der letzten Wochen hervorgeht. Positiv hervorgehobene Themen dominierten die Diskussionen in jüngster Zeit, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gruma Sab De Cv derzeit bei 291,13 MXN liegt, während der aktuelle Kurs 308,55 MXN beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage steht dagegen bei 318,25 MXN, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen jedoch eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Gruma Sab De Cv-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer Bewertung von "Neutral". Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.