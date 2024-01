Gruma Aktie: Endlich geschafft?

Die Aktie von Gruma Sab De Cv wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 16,25 insgesamt 31 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 23,7 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Gruma Sab De Cv eingestellt waren. Es gab sieben Tage lang hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, ohne eine negative Diskussion zu verzeichnen. Anleger zeigten sich an sieben Tagen eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Gruma Sab De Cv daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Gruma Sab De Cv derzeit eine Dividendenrendite von 1,84 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 3,27 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gruma Sab De Cv-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 63,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gruma Sab De Cv.