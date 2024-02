Gruma Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Gruma Sab De Cv eine Rendite von 25,64 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 28,81 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -5,24 Prozent, aber Gruma Sab De Cv liegt aktuell 30,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Gruma Sab De Cv-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 59,54 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 45,16 Punkten liegt. In beiden Fällen wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau 1,71 Prozent, was 1,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Gruma Sab De Cv eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.