Grünes Licht für 75 Megawatt Solarpark im südlichen Sachsen-Anhalt / Wattner plant Freiflächenanlagen im Stadtgebiet von Zahna-Elster

Köln (ots) -Energieversorger Wattner aus Köln plant im Stadtgebiet Zahna-Elster in Sachsen-Anhalt zwei Solarparks. Diese werden künftig mit bis zu 75 Megawatt Leistung grünen Strom produzieren und gleichzeitig die Biodiversität auf den Installationsflächen fördern.Den Startschuss für die Planungen hat der Stadtrat am 19. Januar 2023 im Rahmen einer außerordentlichen Stadtratssitzung mit einem Aufstellungsbeschluss gefasst, sodass nun eine Gesamtleistung von 75 Megawatt geplant werden kann.Der Antrag von Wattner war einer von insgesamt 21 Anträgen, die im vergangenen Jahr in Zahna-Elster, einer Stadt im südlichen Sachsen-Anhalt mit rund 10.000 Einwohnern, eingereicht und anhand eines umfassenden Kriterienkataloges geprüft wurden. Schließlich blieben acht Begehren übrig. Der Stadtrat hat nun zwei Aufstellungsbeschlüsse für Wattner gefasst. Besondere Beachtung fanden im Kriterienkatalog eine maximale Bebauungsfläche von 315 Hektar sowie der Schutz hochwertiger Böden.Nach dem positiven Entscheid des Antrags geht es für Wattner nun daran, die Bauleitplanung umzusetzen. "Wir beginnen unverzüglich, um zügig sämtliche für den Bau der Anlagen notwendigen Konzepte und Pläne auszuarbeiten. Ein besonderes Anliegen ist uns die Biodiversität - ein Markenzeichen von Wattner Solarkraftwerken. Die Schaffung von Artenvielfalt liegt uns besonders am Herzen", so Ulrich Uhlenhut, Vorstand der Wattner AG.WATTNERWattner ist mit mehr als 100 Solarkraftwerken mit einer Gesamtleistung von rund 500 Megawatt einer der aktivsten Solarstromerzeuger in Deutschland. Dabei arbeiten wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Anlagenerrichtung und Betriebsführung bis hin zur Vermarktung der grünen Energie.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuell