Grüner Janecek wird Koordinator für maritime Wirtschaft und Tourismus

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek wird neuer Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Das habe das Kabinett am Mittwoch beschlossen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Janecek folgt auf Claudia Müller, die als Staatssekretärin ins Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft wechselt. Bereits vergangene Woche hatte es aus dem Wirtschaftsministerium geheißen, dass der Wechsel bevorstehe.

Janecek will die maritime Wirtschaft und den Tourismus dabei unterstützen, die Klimaziele zu erreichen und zugleich wettbewerbsfähig zu bleiben, hieß es in der Mitteilung. Der Verband deutscher Reeder begrüßte in einer Stellungnahme die Ernennung Janeceks und sprach von einem sehr gut vernetzten und wirtschaftspolitisch versierten Politiker./jcf/DP/jha