Grünen-Vorsitzender Nouripour: Gasumlage muss weg

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour geht davon aus, dass die umstrittene Gasumlage zunächst am 1. Oktober in Kraft tritt, aber dennoch keinen Bestand hat. "Ich muss zugeben, dass ich sogar davon ausgehe, dass die am 01.10. in Kraft tritt", sagte Nouripour am Montag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Gefragt danach, wann genau die Gasumlage gekippt werden könne, sagte Nouripour: "So schnell es irgendwie nur geht." Es müssten Gespräche in der Bundesregierung geführt werden, die Lage sei dynamisch. "Dass die jetzt weg muss, ist etwas, was richtig ist. Das sehen alle so." Mit Blick auf den Bundeswirtschaftsminister aus seiner Partei fügte Nouripour hinzu: "Ich kann versichern, dass Robert Habeck alles dafür tut, damit die Umlage so schnell wie möglich fällt."

Als "sehr geboten" bezeichnete der Parteichef einen Gaspreisdeckel. Alle denkbaren Nachfolgemodelle der Gasumlage kosteten aber Geld, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) bereitstellen müsse./shy/DP/ngu