Grünen-Haushälter: Abbau klimaschädlicher Subventionen angehen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler hat sich in der Debatte um die künftige Haushaltspolitik für einen Abbau klimaschädlicher Subventionen ausgesprochen. Er nannte außerdem eine "gerechte Steuerpolitik, die die Reichen in die Verantwortung" nimmt. "Wir müssen unsere Investitionstätigkeit in Deutschland weiter erhöhen und dafür die Finanzierung sicherstellen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bundesregierung hatte lange um die Aufstellung des Bundeshaushalts 2024 gerungen. Dieser soll nun am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden. Laut Entwurf sollen die Ausgaben deutlich auf 445,7 Milliarden Euro zurückgehen. Zur Finanzierung der Kindergrundsicherung sind für 2025 zunächst zwei Milliarden Euro veranschlagt. Das ist deutlich weniger als Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gefordert hatte.

In einem Schreiben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an Paus vom Montag heißt es, damit bis Ende August ein innerhalb der Bundesregierung geeinter Entwurf zur Kindergrundsicherung vorliege, sollte dieser entlang der vorliegenden Eckpunkte zügig von "Ihrem Haus" erarbeitet beziehungsweise um noch fehlende Regelungen ergänzt werden.

Kindler sagte, die Kindergrundsicherung sei eine der wichtigsten sozialpolitischen Reformen dieser Bundesregierung. "Die zwei Milliarden Euro im Finanzplan sind ein Platzhalter. Die realen Kosten liegen höher. Teilhabe und Chancen für Kinder gibt es nicht zum Nulltarif." Entscheidend werde die Ausgestaltung sein. "Wir werden sehr genau darauf achten, dass die Kindergrundsicherung eine substanzielle Reform mit einer ausreichenden Finanzierung wird und effektiv Kinder vor Armut schützt."

Kindler sagte weiter mit Blick auf den Haushaltsentwurf, die wirtschaftliche Lage bleibe angespannt. "Eine Sparpolitik in Zeiten einer Rezession und gesellschaftlicher Polarisierung wäre schädlich, ein brutaler Kahlschlag im Haushalt konnte aber verhindert werden."/hoe/DP/zb