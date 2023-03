Grünen-Fraktionschefin ruft Ampel-Koalition zur Geschlossenheit auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge hat ein Ende der Streitigkeiten in der Ampel-Koalition angemahnt. Vor der Sitzung ihrer Fraktion äußerte sie am Dienstag in Berlin den Wunsch, dass SPD, Grüne und FDP "mit etwas mehr Ruhe und mit etwas mehr Gelassenheit und mit etwas weniger öffentlichem Streit zusammenarbeiten". Dröge betonte ausdrücklich: "Das ist ein Appell an alle drei Koalitionspartner." Zuletzt gab es im Regierungsbündnis teils erbitterten Streit - etwa um den Ausbau von Autobahnen, ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen oder die Ausgabenwünsche für den Bundeshaushalt./ax/DP/tih