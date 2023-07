Grünen-Chefin: Höhere Unterstützung für armutsgefährdete Kinder kommt

BERLIN (dpa-AFX) - Nach monatelangem Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung schöpfen die Grünen neue Hoffnung, was das für sie so wichtige sozialpolitische Reformprojekt angeht. "Die Kindergrundsicherung kommt, der Knoten löst sich", sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt kann der Neustart in der Familienförderung - inklusive einer höheren Unterstützung von armutsgefährdeten Kindern - auf den Weg gebracht werden", fügte die Co-Vorsitzende hinzu. Lang dankte ihrer Parteikollegin, Familienministerin Lisa Paus, "für ihre Entschlossenheit in den Gesprächen".

Die Kindergrundsicherung soll Leistungen wie das Kindergeld, das Kinder-Bürgergeld, den Kinderzuschlag und solche aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket zusammenführen. Die Antragstellung soll übersichtlicher und einfacher werden. Über die Finanzierung war in der Ampel-Koalition zuletzt kontrovers diskutiert worden - vor allem zwischen Grünen und FDP. Unter anderem für die Digitalisierung der Verfahren im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung sollen laut einer Kabinettsvorlage ab 2025 zwei Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt werden. Das ist viel weniger als die zwölf Milliarden Euro, die Paus gefordert hatte. Die Familienministerin möchte zudem Leistungen erhöhen.

Am Montag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an Paus geschrieben, bis Ende August solle ein innerhalb der Bundesregierung geeinter Entwurf vorliegen. Entlang der vorliegenden Eckpunkte solle das Familienministerium den neuen Gesetzentwurf nun zügig erarbeiten beziehungsweise ergänzen.

"Wie hoch die Kosten für die Reform sein werden, klärt sich nun im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens", sagte Lang. Die Zielmarke sei aber klar. Es gehe darum, "endlich Fortschritte bei der Bekämpfung von Kinderarmut zu machen". In Zukunft werde der Staat zudem darauf hinwirken, dass von Armut betroffene Kinder und ihre Familien über ihre finanziellen Ansprüche informiert und besser unterstützt würden

- mit weniger Formularen, einer zentralen Stelle und einer digitalen

Beantragung./abc/DP/zb