Grüne fordern Kompromissbereitschaft von allen Ampel-Parteien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Omid Nouripour hat die drei Ampel-Parteien vor dem Koalitionsausschuss am Sonntag zur Kompromissbereitschaft und Einigkeit aufgerufen. "Ob milliardenschwere Entlastungspakete oder Unabhängigkeit von russischen fossilen Energien - wir haben in der Ampel stets gemeinsame Lösungen zum Wohle des Landes gefunden", sagte Nouripour der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Und ich bin zuversichtlich, dass wir uns auch in den aktuellen Fragen einig werden. Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir die Knoten bald durchschlagen", sagte der Grünen-Vorsitzende.

"Wir wollen gemeinsam die Weichen für den Weg in die Klimaneutralität und in die Digitalisierung stellen, um den Wohlstand Deutschlands auch in Zukunft zu sichern", so Nouripour. Die Partei- und Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP kommen am Sonntagabend zusammen, um vor allem Streitpunkte beim Klimaschutz und bei der Planungsbeschleunigung von Infrastrukturinvestitionen zu beseitigen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur