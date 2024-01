Grüne Dünger - Klimaneutrale Düngung ist möglich

Frankfurt/Main (ots) -IVA-Pressegespräch im Pressezentrum der Grünen WocheEinladungDer Klimawandel wird immer stärker zur Herausforderung für die Landwirtschaft. Sie steht im Zielkonflikt, ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren und gleichzeitig möglichst klimaneutral zu wirtschaften. Dabei gibt es bereits Ansätze zu einer CO2-freien Düngemittelproduktion. Wie heute schon Grüne Düngemittel für eine klimaneutrale Lebensmittelerzeugung produziert werden und vor welchen Hürden die Dünge-Branche dabei im laufenden Transformationsprozess zur Fossilfreiheit steht, darüber möchte der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) im Rahmen eines Pressegesprächs informieren.Das Pressegespräch findet statt amDonnerstag, 18. Januar 2024, 13 UhrMesse Berlin, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B(Hinweis: Für den Zugang zu Messe und Pressezentrum ist eine Akkreditierung erforderlich >> https://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/ (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gruenewoche.de%2FPresse%2FAkkreditierung%2F&data=05%7C01%7CBaumbach.iva%40VCI.de%7C2a898eabc89d4210b8b808daf3252ad6%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C638089638194758135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hf%2Bl%2BTTj0KSEJC1GkMo4GuYkljVhTKDI8gUj6FqdHBM%3D&reserved=0))Gesprächspartner sind:Antje Bittner, Fachbereich Pflanzenernährung im IVA, SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbHMarco Fleischmann, Vorsitzender des Fachbereichs Pflanzenernährung im IVA, YARA GmbH & Co. KGDr. Josef Wiebel, Fachbereich Pflanzenernährung im IVA, K+S Minerals and Agriculture GmbHModeration:Martin May, Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik des IVADer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 51 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell