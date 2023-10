Berlin (ots) -Tragfähige Nachfolgeregelungen für Unternehmen sind ein zentrales politisches Anliegen für den deutschen Mittelstand. "Die Nachfolgefrage betrifft nicht nur die betroffenen Unternehmen, sondern hat weitreichende Auswirkungen auf die Stabilität und die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten deutschen Wirtschaft", so Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung des BVMW. Und weiter: "Wir freuen uns daher außerordentlich, dass der BVMW mit der Gründung der Kommission Unternehmensnachfolge Akzente zur positiven Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen für die Fortführung von Unternehmen setzt und wünschen den Gründungsmitgliedern viel Erfolg für ihre Arbeit.""Erfolgreiche Unternehmensnachfolgen helfen, geschaffene Vermögenswerte, Arbeitsplätze und Kundenzufriedenheit und letztlich auch den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu erhalten. Zudem ist die Stärke mittelständischer Unternehmen Garant für den Erhalt von wirtschaftlicher Prosperität und gesellschaftlichem Wohlstand. Eine starke unternehmerische Basis gilt es daher auch dauerhaft seitens der Politik zu unterstützen und nicht durch überflüssige Auflagen und Bürokratie in ihrer Entwicklung zu hemmen. Die Kommission sieht ihre Aufgabe darin, Wege der erfolgreichen Unternehmensnachfolge aufzuzeigen, politische Forderungen zu formulieren und diese an die Politik zu kommunizieren", so Jeannette Peters und Dr. Benno Packi, Vorsitzende der Kommission Unternehmensnachfolge.Das Thema Unternehmensnachfolge ist von höchster Relevanz für kleine und mittelständische Unternehmen. Viele von ihnen stehen vor immensen Herausforderungen, die den Unternehmensfortbestand latent gefährden. Oftmals fehlt es an einer geeigneten Nachfolge in der eigenen Familie, an der Finanzierung oder an schlanken und unbürokratischen Verfahren. Bis zum Jahr 2026 stehen laut des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) 190.000 KMU vor einer Übergabe. Der demografische Wandel dürfte diesen Trend noch weiter verstärken. Fehlende Nachfolgelösungen gefährden den Unternehmensbestand, Arbeitsplätzen, Wachstum und Wohlstand. Die BVMW-Kommission Unternehmensnachfolge unterstützt die Bundesgeschäftsführung und gibt Empfehlungen zum Thema Unternehmensnachfolge. Ziel der Kommissionsarbeit ist es, die Interessen des deutschen Mittelstands in Nachfolgefragen nachhaltig und ausdrucksstark zu vertreten.Pressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell