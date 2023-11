Grün, innovativ, erfolgreich: greenjobs24 im Aufwind

Monheim am Rhein (ots) -Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer bedeutendere Rolle in der Arbeitswelt und beeinflusst maßgeblich die Attraktivität von Arbeitgebern. Hierfür steht die greenjobs global GmbH & Co. KG und verleiht dem Arbeitsmarkt neue Impulse. Die Jobbörse greenjobs24 bietet eine deutschlandweite Plattform, auf der Stellenangebote von nachhaltigen Arbeitgebern präsentiert werden und schafft so eine einzigartige Schnittstelle zwischen nachhaltigen Arbeitgebern und umweltbewussten Jobsuchenden.Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Schlagwort, es ist eine zentrale Komponente in der heutigen Arbeitswelt. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer suchen gezielt nach Arbeitgebern, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch soziale und ökologische Verantwortung übernehmen. Arbeitgeber, die auf Nachhaltigkeit setzen, ziehen nicht nur talentierte Fachkräfte an, sondern tragen auch zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft bei.Die Jobbörse greenjobs24 versteht diese Bedürfnisse und setzt sich dafür ein, nachhaltige Arbeitgeber sichtbar zu machen. Arbeitssuchende haben hier die Gelegenheit, gezielt nach Stellenangeboten bei Unternehmen zu suchen, die eine nachhaltige Unternehmensstrategie verfolgen. Dies bietet eine unkomplizierte Möglichkeit für Jobsuchende, ihre Karriere mit ihrem Umweltbewusstsein in Einklang zu bringen.Für Arbeitgeber eröffnet sich durch greenjobs24 die Chance, ihre Stellenanzeigen einer neuen, umweltbewussten Zielgruppe anzubieten, auf die sie bisher nicht gezielt zugreifen konnten. Dies ermöglicht es Unternehmen, nicht nur ihre offenen Positionen zu besetzen, sondern auch ihre Nachhaltigkeitsbemühungen sichtbar zu machen.Bereits bekannte Stellenportale haben die Potenziale von greenjobs24 erkannt und nutzen die Jobbörse als zusätzlichen Verbreitungskanal. Auf der Plattform werden täglich über 11.000 Stellenanzeigen gebündelt, wodurch eine breite Vielfalt an Möglichkeiten für Jobsuchende in ganz Deutschland entsteht."Unsere Mission ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit nachhaltigen Arbeitgebern zusammenzubringen und so einen Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt zu leisten. Unsere Jobbörse greenjobs24 bietet die ideale Plattform, um diese Verbindung herzustellen und Arbeitsuchende sowie Arbeitgeber gleichermaßen zu unterstützen", sagt Verena Hilden, Geschäftsführerin von greenjobs global GmbH & Co. KG.Mit greenjobs24 wird die Suche nach nachhaltigen Karrieremöglichkeiten einfacher denn je. Die Plattform schafft eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Jobsuchende, indem sie Nachhaltigkeit in den Fokus rückt und gleichzeitig den Bedürfnissen beider Seiten gerecht wird.Über die greenjobs global GmbH & Co. KG:Die greenjobs global GmbH & Co. KG ist ein Teil der studigroup-Unternehmensgruppe und wurde gegründet, um Nachhaltigkeit in den Fokus der Personalsuche zu rücken und nachhaltige Arbeitgeber sowie Green Jobs sichtbar zu machen. Ihr Angebot richtet sich an Unternehmen jeder Größe und Branche, die sich für Nachhaltigkeit engagieren.Pressekontakt:Paul PouliosGeschäftsführer+49 221 9998 9995presse@greenjobs-global.comPressematerial: greenjobs-global.com/presseOriginal-Content von: greenjobs global GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell