Grün, grüner, lavera / lavera setzt in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe

Hannover (ots) -Nachhaltige Grundsätze sind schon immer fester Bestandteil der lavera Markenphilosophie. Sie werden von den Leitgedanken Reduce, Reuse, Recycle, Refill, Renewable und Renature geprägt.Deshalb ist die Marke lavera bereits seit 2019 klimaneutral (1) - und engagiert sich als Unternehmen weltweit in Klimaschutz und Entwicklungsprojekten. Ab sofort setzt lavera in Sachen Nachhaltigkeitsstrategie noch einmal neue Maßstäbe. Nicht nur, um die CO2-Emssionen im Betrieb weiter zu reduzieren, sondern auch um die wertvollen und vor allem begrenzten Ressourcen unserer Erde zu schonen.Die lavera Nachhaltigkeitsziele bis 20251. Wälder schützen und gezielt aufforstenAls die grünen Lungen unserer Erde tragen Wälder zum Erhalt der Artenvielfalt, einer sauerstoffreichen Luft sowie guten Wasserqualität bei. Bereits im Jahr 2021 hat lavera 30.000 Laubbäume in Deutschland für die Aufforstung zur Verfügung gestellt (www.lavera.de/wald) und inzwischen sogar einen eigenen lavera Wald gekauft. Ziel des langfristig angelegten Projektes ist es, abgestorbene Waldflächen aufzuforsten und die Wälder für den Klimawandel resistenter zu machen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.2. Abfall minimierenDie Ressourcen unseres Planeten sind endlich. Daher hat der von lavera erzeugte Abfall bereits eine Wiederverwertungsquote von mehr als 99,5 %. Zusätzlich will das Unternehmen das Gesamtabfallaufkommen bis 2025 um mindestens weitere 20 % senken.3. Verpackungsmaterial reduzieren - dank RefillNachfüllen trägt maßgeblich dazu bei, Ressourcen einzusparen. Bis 2023 bietet lavera die wichtigsten Alltags-Pflegeprodukte (wie z. B. Duschen, Shampoo oder Handseife) wieder im praktischen Nachfüllbeutel an, um so den Verpackungsmüll weiter zu reduzieren.4. Nachhaltig verpacken - mit RezyklatenDie Um- und Transportverpackungen von lavera Naturkosmetik bestehen bereits zu 100 % aus nachhaltigem Papier oder Karton (FSC-zertifiziert und/oder Recyclingmaterial). Und auch die Flaschen der Bodylotionen, Shampoos, Spülungen und Duschen sind zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt. Für das gesamte Sortiment soll bis 2025 zudem gelten: Kein Neuplastik mehr in Kunststoff-Flaschen und ein Anteil von mindestens 70 % Recyclingmaterialien oder nachwachsenden Rohstoffen insgesamt (2).Außerdem sollen die Verpackungen mindestens zu 85 % recyclingfähig oder biologisch abbaubar sein (2).5. Wasser sparenIm lavera Sortiment befinden sich bereits immer mehr wasserfreie oder wasserreduzierte Produkte: So enthält z. B. die lavera basis sensitiv Deo Creme gegenüber einem herkömmlichen Deo Spray 65 % weniger Wasser, die festen Shampoo- und Dusch-Produkte sind sogar komplett wasserfrei. Bis 2025 will lavera den Wasserverbrauch für die rund 250 lavera Produkte (inkl. Produktions- und Reinigungsprozess) um weitere 10 % (3) senken.6. Energieeffizienter produzieren - durch innovative HerstellungsmethodenWann immer möglich setzt lavera zur Herstellung ihrer Produkte sogenannte Niedrigtemperaturverfahren ein. Das schont die Umwelt und hilft gleichzeitig, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ziel ist es, noch mehr umweltschonende Herstellungsverfahren zu entwickeln, um die lavera Ökobilanz weiter zu verbessern.7. Strom selbst herstellenlavera Naturkosmetik wird bereits seit 2019 mit 100 % klimaneutralem Ökostrom hergestellt. Bis 2025 soll durch Inbetriebnahme einer eigenen Photovoltaikanlage ein Großteil des jährlich benötigten Stroms selbst erzeugt werden.8. Ausschließlich biologisch abbaubare Rezepturen seit 35 JahrenZum Schutz der Haut und der Umwelt verwendet lavera Naturkosmetik ausschließlich biologisch abbaubare Rezepturen (4) 100 % natürlichen Ursprungs. Diese enthalten: rund 300 selbsthergestellte Extrakte in Bio-Qualität, pflanzliche Öle aus kontrolliert ökologischem Anbau, natürliche Anti-Aging-Wirkstoffe (z. B. Hyaluronsäuren; Bakuchiol; Q10; Glycerin & Lecithin), Peelingpartikel aus Olivenkernen und zu 100 % natürliche Duftstoffe. Ziel ist es, dass auch alle zukünftigen Produkte diesem hohen Standard entsprechen.1 durch den Erwerb von Emissionsminderungszerti!katen werden die unvermeidbaren CO2-Emissionen in dafür zugelassenen Projekten mit der ClimatePartner ID Nr. 12310-1610-1001 mit einer Fördersumme unterstützt und genau die CO2-Emissionen ausgeglichen, die pro Jahr im Unternehmen erzeugt wurden.2 gemessen an der absatzbezogenen Abfallmenge des Standardsortiments3 bezogen auf l/kg Produktinhalt4 biologisch abbaubare Gel- oder Creme Rezeptur gemäß OECD mit Ausnahme dekorativer KosmetikPressekontakt:Susann Vogel, Head of Communications & SustainabilitySabine Kästner, Unternehmens PR & NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 - 147, -154,susann.vogel@lavera.de; sabine.kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell