Grün & Entwicklung - die Entscheidung, nicht zu entscheiden: Huawei bringt die grüne 1-2-3-Lösung auf den Markt

Barcelona, Spanien, 28 Februar 2023 (ots/PRNewswire) -Der Huawei Green ICT Summit fand heute in Barcelona statt. Peng Song, Präsident für IKT-Strategie und Marketing bei Huawei, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Green & Development, Choosing Not to Choose" (Grün & Entwicklung – die Entscheidung, nicht zu entscheiden). Peng wies darauf hin, dass ein KI-Urknall im Gange ist. KI bietet Betreibern neue Vorteile und Chancen. Sie erfordert jedoch auch eine bessere IKT-Infrastruktur, da höhere Bandbreiten und eine größere Rechenleistung zu einem raschen Anstieg des Energieverbrauchs der Netze führen. „Die IKT-Branche scheint vor der schwierigen Entscheidung zu stehen, entweder grün zu werden oder sich weiterzuentwickeln. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Industrie sich nicht entscheiden muss, sondern stattdessen umweltbewusst handeln und sich gleichzeitig weiterentwickeln kann", so Peng.Peng wies darauf hin, dass es möglich ist, gleichzeitig grüne IKT und IKT-Entwicklung zu betreiben, wenn das richtige Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien und Benutzerfreundlichkeit gefunden wird. Auf dem MWC Barcelona 2023 wird Huawei Lösungen vorstellen, die diesen Ansatz umsetzen und den Weg für die grüne Entwicklung von IKT-Infrastrukturnetzen ebnen.Im Hinblick auf die Energieeffizienz plädiert Huawei dafür, den Schwerpunkt nicht nur auf die Verbesserung der Energieeffizienz des Netzes, sondern auch auf die Reduzierung des absoluten Energieverbrauchs zu legen. In Schwachlastszenarien kann eine mehrdimensionale Abschalttechnologie eingesetzt werden, die eine intelligente Abschaltung über verschiedene Dimensionen wie Frequenz, Zeit, Kanal und Leistung ermöglicht. Bei ultraleichter Auslastung können die Geräte in einen tiefen Ruhezustand versetzt werden. So können beispielsweise neue Materialien und Verfahren eingesetzt werden, um Probleme mit Kondensation und niedrigen Temperaturen zu lösen, wenn die AAU-Hardware abgeschaltet wird. Dadurch kann das Leistungsmodul selbstständig im Standby-Modus verbleiben, was bedeutet, dass der Stromverbrauch des AAU bei extrem geringer Belastung von 300 W auf weniger als 10 W reduziert werden kann.Im Bereich der erneuerbaren Energien fordert das Unternehmen eine Konzentration auf die Ausweitung von Ökostrom und die effiziente Nutzung der erneuerbaren Energien. Eine Umstellung von netzwerkspezifischen Maßnahmen auf standortspezifische Maßnahmen kann vorgenommen werden, um die Genauigkeit des Einsatzes erneuerbarer Energien zu verbessern. Darüber hinaus kann die für die intelligente Planung benötigte Zeit von Tagen auf Minuten reduziert werden, wodurch die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile erneuerbarer Energien maximiert werden. Mehrdimensionale Standortinformationen wie Wetter, Strompreis, Batteriestatus und Leistungsvolumen können abgerufen werden, und intelligente Planungsalgorithmen können die Effizienz der Stromerzeugung und die lastabhängige Stromverfügbarkeit maximieren und gleichzeitig die Gesamtstromkosten minimieren.In Bezug auf die Nutzererfahrung schlägt Huawei vor, dass der Schwerpunkt nicht mehr nur auf der Energieeinsparung im Netz und der Sicherstellung der Leistungskennzahlen liegen sollte, sondern auch auf der Sicherstellung der Nutzererfahrung. Je nach Netzszenario kann eine optimale Energiesparpolitik verfolgt werden. In Szenarien mit geringem Datenverkehr werden grundlegende Netzwerk-KPIs garantiert, um die Energieeinsparung zu maximieren, während in Szenarien mit hohem Datenverkehr die Benutzerfreundlichkeit gewährleistet ist. Erfahrungsbasierte Ansätze werden zu datenbasierten Ansätzen weiterentwickelt, die es ermöglichen, innerhalb von Minuten Energiesparrichtlinien zu erstellen und innerhalb von Millisekunden Optimierungsrichtlinien zu liefern.Peng betonte, dass Huawei seine umweltfreundlichen Lösungen entsprechend seiner Überzeugung vom Potenzial der drei oben genannten Bereiche immer wieder aktualisiert und die Huawei Green 1-2-3-Lösung eingeführt hat. Bei dieser Lösung bezieht sich „1" auf einen Index für den Aufbau grüner Netze; „2" bezieht sich auf die Konzentration auf zwei Szenarien: hohe Energieeffizienz und extrem niedriger Energieverbrauch; und „3" bezieht sich auf eine systematische Drei-Ebenen-Lösung, die Standorte, Netze und Betrieb umfasst. Peng schloss seine Rede, indem er die Bereitschaft von Huawei hervorhob, mit Betreibern weltweit zusammenzuarbeiten, um ein Gleichgewicht zwischen Umweltfreundlichkeit und Entwicklung zu finden und so die Entwicklung grüner IKT zu beschleunigen.Das MWC Barcelona 2023 wird vom27. Februar bis 2. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Huawei wird seine Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern werden wir uns mit Themen wie dem geschäftlichen Erfolg von 5G, den Chancen von 5.5G, der umweltfreundlichen Entwicklung, der digitalen Transformation und unserer Vision befassen, mit dem GUIDE Business Blueprint den Grundstein für 5.5G zu legen und auf dem Erfolg von 5G aufzubauen, um noch größeren Wohlstand zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.