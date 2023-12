Grp Ltd Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mountain Crest Acquisition Corp":

Die Aktie von Grp Ltd wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 44,22 liegt der Wert insgesamt 125 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 19,69 liegt. Die fundamentale Analyse stuft die Aktie daher als "Schlecht" ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Grp Ltd im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Rendite von 0 % aus, was 5,43 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 5,43 % ist. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte Grp Ltd in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,55 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,73 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,28 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem Rating als "Gut" in dieser Kategorie. Auch im Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite mit -14,68 Prozent unter der Performance von Grp Ltd, die um 49,22 Prozent darüber lag.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Grp Ltd-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen als überkauft eingestuft wird. Daher erhält das Wertpapier in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Grp Ltd gemäß fundamentaler, Dividenden- und Branchenvergleichsanalyse als "Schlecht" eingestuft wird, während sie im Vergleich zur Performance anderer Unternehmen als "Gut" bewertet wird. Der RSI deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist.