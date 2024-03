Grp Ltd Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Grp Ltd heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Grp Ltd weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67 und zeigt ebenfalls an, dass Grp Ltd weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auch auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Grp Ltd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,86 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Grp Ltd um 31,14 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Grp Ltd. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Grp Ltd wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Grp Ltd-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 SGD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,035 SGD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.