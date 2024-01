Guangdong Provincial Expressway Development Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Das KGV von Guangdong Provincial Expressway Development liegt mit 12,42 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Guangdong Provincial Expressway Development eine Performance von 19,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -1,27 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +20,98 Prozent für Guangdong Provincial Expressway Development entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von 18,33 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild hat sich zum Positiven gewandelt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher als im Durchschnitt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Guangdong Provincial Expressway Development für diese Stufe daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,99 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,91 CNH liegt. Die Abweichung vom GD200 beträgt +11,51 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Abweichung von +6,58 Prozent positiv ab und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von Guangdong Provincial Expressway Development eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.