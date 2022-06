Growth-Rebound: Das sind meine Top-Favoriten!

Kommt jetzt ein Growth-Rebound? Ganz ehrlich: Keine Ahnung. Allerdings bin ich überzeugt, dass es früher oder später so sein wird. Nach jeder Schwächephase kommt eine Erholung. Früher oder später auch mal wieder eine Rallye.

Es kann natürlich sein, dass sich der Bärenmarkt auch noch länger hinzieht. Möglich ist in diesem von Krieg, steigenden Zinsen und Inflation geprägten Marktumfeld eine Menge. Aber es gibt durch den Abverkauf auch bereits so manche Top-Aktie, die zu günstigen Konditionen zu haben ist.

Hier sind nun jedenfalls meine Top-Favoriten für einen Growth-Rebound. Wann auch immer er denn letztlich einsetzen wird.

Growth-Rebound: Top-Favorit Mercadolibre

Mercadolibre (WKN: A0MYNP) ist ein Top-Favorit, bei dem ich glaube: Im Growth-Rebound ist schnell eine ganze Menge möglich. Das liegt an der operativen und strategischen Ausrichtung. Mit dem E-Commerce, digitalen Zahlungsabwicklungen, Krediten, Vermögensverwaltung, einem eigenen Versand und vielen weiteren Services kontrolliert das Management viele Tech-Wachstumsbereiche in Lateinamerika. Beziehungsweise in den bisherigen Kernmärkten Argentinien, Brasilien und Mexico.

Weiteres Wachstumspotenzial ist für Mercadolibre gewiss noch vorhanden. Regionale Expansion. Aber auch durch weiteres Gewinnen von Marktanteilen oder das einfache Reiten des Wachstums in den bisherigen Kernmärkten. Im letzten Quartal lag der Umsatz bei 2,2 Mrd. US-Dollar, was zwar ein Plus von 67 % in lokalen Währungen bedeutete. Aber auch zeigt, dass das Management hier erst an der Oberfläche der Möglichkeiten in einem 600 Mio. Verbraucher umfassenden Gesamtmarkt angeht.

Mein Top-Favorit ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 33,8 Mrd. US-Dollar bewertet. Das heißt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei unter 4 liegt. Ziemlich preiswert für ein großes Ökosystem mit einer Menge Wachstumspotenzial, oder? Deshalb glaube ich: Im Growth-Rebound ist ziemlich schnell eine Menge mehr möglich.

Innovative Industrial Properties: Mehr Value als Growth

Die Aktie von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist mein zweiter Top-Favorit, wenn es um einen Growth-Rebound geht. Hinter der Aktie steckt ein REIT, der inzwischen mit einer Dividendenrendite von 6 % und einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 14 bewertet ist. Nicht ungewöhnlich? Stimmt. Aber das Besondere an dieser Stelle ist das Wachstum.

Innovative Industrial Properties hat zwar die Dividende in diesem Quartal nicht erhöht. Nein, sondern es gibt erneut 1,75 US-Dollar per Ende Juni. Aber: Die Funds from Operations je Aktie wuchsen im letzten Quartal bereinigt um 38 % im Jahresvergleich. Mit einem solchen Wachstum ist langfristig orientiert eine Menge mehr möglich, das Cannabis-Segment ermöglicht schließlich noch viele Chancen. Bei denen das Management übrigens zugreift: Im zweiten Quartal sind erneut vier Immobilien gekauft worden, die die Funds from Operations je Aktie jetzt wachsen lassen sollten.

Aufgrund der günstigen Bewertung mit einer hohen Dividendenrendite ist Innovative Industrial Properties auch ein Top-Favorit von mir, wenn es um den Growth-Rebound geht. Zwar moniert ein Shortseller das Geschäftsmodell als Cannabis-REIT. Aber mal ehrlich: Daraus hat das Management nie ein Versteckspiel gemacht. Insofern sehe ich Potenzial und langfristig orientiert starke (Dividenden-)Renditen mit weiterem Wachstum.

