Growth-Aktien-Crash? Diese Top-Aktie hat seit Anfang 2022 trotzdem 26 % an Wert gewonnen!

Growth-Aktien befinden sich im Moment in einer schwierigen Phase, die manche Investoren als Crash definieren würden. Schließlich korrigierten viele Chancen deutlich. Mal mit einem Minus von 50 %, mal sogar mit 80 % und in wenigen Fällen sogar noch mehr. Jedoch gab es hin und wieder etwas Luft zum Durchatmen.

Eine Top-Aktie aus dem Growth-Segment kann sich dieser Entwicklung nicht nur entziehen, sondern seit Jahresanfang ist sie sogar um 26 % gestiegen. Welcher Name das ist? Finden wir es heraus!

Growth-Aktien-Crash? Axon Enterprise entzieht sich dem Markt!

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ist der Name, der in der jetzigen Marktphase nicht so recht mitmachen will. Von einem Crash sehen wir nichts im Chartverlauf. Seit Jahresstart liegen die Anteilsscheine in Euro ca. 26,7 % im Plus und sind dabei von 136 Euro auf momentan 172 Euro gestiegen. So weit zu den Basics.

Wenn wir uns jedoch den Chartverlauf ansehen, erkennen wir ebenfalls eine teilweise schwierige Performance. Axon Enterprise büßte zwischenzeitlich bis auf 78,43 Euro an Wert ein. Insofern hat es trotzdem einen leichten Growth-Aktien-Crash gegeben. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Aktie seitdem wieder um deutlich mehr als 100 % zulegen konnte.

Das Zünglein an der Waage waren die jüngsten Quartalszahlen. Hier kletterte der Umsatz um 34 % auf 312 Mio. US-Dollar. Mit einem Ergebnis je Aktie von 0,17 US-Dollar wächst das US-Unternehmen außerdem überaus profitabel. Der Markt honoriert daher schon heute bei dieser Growth-Aktie, dass es eben profitables Wachstum in schwierigen Zeiten gibt.

Zudem kommt Axon Enterprise zugute, dass das Geschäftsmodell beziehungsweise der Kundenkreis eher defensiv ist. Polizei- und Sicherheitsbehörden dürften im Budget zwar auch eine konjunkturelle Abschwächung spüren, das kann das Wachstum bremsen. Trotzdem ist das Ausfallrisiko eher gering. Eine Qualität, die die Investoren womöglich in der jetzigen Marktphase ebenfalls vermehrt suchen.

Interessant!

Wenn wir uns den Chartverlauf von Axon Enterprise näher ansehen, so ist die Growth-Aktie erst seit dem 25. Oktober dieses Jahres in der Plus-Zone. Die Quartalszahlen haben offensichtlich einen sehr erheblichen Anteil daran geleistet, dass die Performance gerade jetzt so herausragend ist. Natürlich hilft auch, dass sich die Inflation ein wenig abmildert.

Trotzdem ist Axon Enterprise im Kreise vieler Growth-Aktien so etwas wie eine Ausnahme. Die Performance ist gut. Damit haben die meisten Investoren kaum gerechnet. Eine langfristige Chance kann in Anbetracht eines adressierbaren Gesamtmarktes von 52 Mrd. US-Dollar und einer Marktkapitalisierung um 10 Mrd. US-Dollar definitiv noch vorhanden sein.

Der Artikel Growth-Aktien-Crash? Diese Top-Aktie hat seit Anfang 2022 trotzdem 26 % an Wert gewonnen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2022