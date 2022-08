Die Growth-Aktie, die ich als Nächstes kaufe, ist die von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Das hat in Teilen technische Gründe. In meinem Depot hat die Aktie zuletzt an Bedeutung verloren, ich habe an anderen Stellen eher nachgekauft und bin in die Breite gegangen. Das möchte ich wieder ein wenig herausholen.

Einen relativen Anteil zwischen 3 bis 4 % an meinem Growth-Depot halte ich für durchaus angemessen. Das könnte auch bedeuten, dass ich meine Position noch einmal verdopple.

Warum Axon Enterprise die Growth-Aktie ist, die ich als Nächstes kaufe? Natürlich gibt es nicht nur die Portfolio-These, sondern auch eine unternehmensorientierte Perspektive auf diese spannende Chance.

Axon Enterprise: Darum die Growth-Aktie, die ich als Nächstes kaufe!

Es gibt wirklich viele Gründe, die für mich für Axon Enterprise als Growth-Aktie sprechen. Zum einen, dass das Management sehr, sehr vorsichtig und bedächtig wächst. Diese Qualität dürfte man jetzt wieder besser ausspielen können. Wachstum auf Pump und Kredit? Nicht drin, die Bilanz des US-Unternehmens ist schuldenfrei, man hat null Schulden, wie es beinahe schon ikonisch in jedem Quartalszahlenwerk heißt.

Dafür hat das Management von Axon Enterprise zuletzt den Bereich der Sicherheitslösungen konsequent ausgebaut. Von Tasern und Bodycams als Stammlösungen sowie der Plattform Evidence.com mit der Cloud-Lösung ist man außerdem in der Vernetzung aktiv. Leitstellentechnologie und behördenübergreifendes Arbeiten können neue Wachstumsmärkte sein. Drohnen, ausgestattete Fahrzeuge und andere Gadgets gehören sowieso dazu. Insgesamt adressiert das Management einen Gesamtmarkt von 52 Mrd. US-Dollar pro Jahr, von dem man zum jetzigen Stand erst einmal rund 2,3 % penetriert hat.

Die Growth-Aktie Axon Enterprise besitzt also so viel Potenzial, dass ein Vervielfachen der operativen Ausgangslage möglich und realistisch erscheint. Ein weiterer Grund, warum ich kaufe, hängt mit der Bewertung zusammen. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 9,4 Mrd. US-Dollar müsste das US-Unternehmen im adressierbaren Gesamtmarktpotenzial von 52 Mrd. US-Dollar lediglich rund ein Fünftel dieser Zahl erreichen, um ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1 zu haben. Zudem liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach dem zweiten Vierteljahr mit einem Nettoergebnis von 0,71 US-Dollar hochgerechnet bei derzeit 47,2. Nicht günstig, aber gerade erst begonnenes profitables Wachstum kann die Neubewertung auslösen. Mit einem soliden Umsatzwachstum von 31 % sichert sich das Management immer mehr der langfristigen Marktchance.

Davon will ich mehr!

Von der Growth-Aktie Axon Enterprise möchte ich einfach mehr haben, deshalb kaufe ich jetzt erneut. Mir gefällt die schuldenfreie Unternehmensführung, das Wachstum, das Marktpotenzial und die Bewertung. Langfristig orientiert sehe ich eine gute und durchaus plausible Möglichkeit, dass das Gesamtpaket noch bedeutend wertvoller wird.

