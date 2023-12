Grown Up Investment Holdings wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Grown Up Investment betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 85,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass Grown Up Investment momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 74,14, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wird die Aktie von Grown Up Investment weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Grown Up Investment eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Grown Up Investment bei 0,22 HKD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,085 HKD und hat damit einen Abstand von -61,36 Prozent aufgebaut. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 0,11 HKD eine Differenz von -22,73 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.