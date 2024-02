Grown Up Investment Holdings Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für Grown Up Investment bei 69,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Grown Up Investment in Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral wahrgenommen. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Grown Up Investment wird anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Grown Up Investment-Aktie ein Durchschnitt von 0,17 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 0,088 HKD am letzten Handelstag liegt deutlich darunter und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs und erhalten daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Grown Up Investment daher auch für die einfache Charttechnik mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.