Grown Rogue International Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Aktienanalyse von Grown Rogue zeigt eine neutrale Stimmung und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die durchschnittliche Aktivität weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und entspricht einer neutralen Einschätzung. Insgesamt wird Grown Rogue daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Grown Rogue aktuell überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Grown Rogue daher in diesem Abschnitt ein "schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Grown Rogue in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Grown Rogue bei 0,27 CAD liegt, während die Aktie selbst 0,36 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +33,33 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,37 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Grown Rogue daher mit "gut" bewertet.