Grown Rogue International Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Grown Rogue wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Grown Rogue weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Grown Rogue in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +40,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -1,35 Prozent.

Insgesamt wird Grown Rogue basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.

