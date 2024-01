Grown Rogue International Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Grown Rogue-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 0,26 CAD, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs ging bei 0,38 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +46,15 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,37 CAD angenommen, was einer Differenz von +2,7 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 12,5 Punkten, was bedeutet, dass die Grown Rogue-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt neutrale Kommentare und Themen rund um Grown Rogue in den vergangenen Tagen, was eine "Neutral"-Einstufung für die Stimmung ergibt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Grown Rogue-Aktie.