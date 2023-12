Grown Rogue International Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse der Grown Rogue-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,36 CAD mit einem Abstand von +38,46 Prozent zum GD200 (0,26 CAD) ein "Gut"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, 0,37 CAD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand -2,7 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und der Buzz-Faktoren wurde die Grown Rogue-Aktie auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Grown Rogue war ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von Grown Rogue bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Grown Rogue-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung mit einem Wert von 57,14, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit dem gleichen Wert bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Grown Rogue spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Grown Rogue bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.