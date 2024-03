Grown Rogue International Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die aktuelle technische Analyse der Grown Rogue-Aktie zeigt positive Signale. Der Kurs von 0,65 CAD liegt mit +85,71 Prozent deutlich über dem GD200 (0,35 CAD), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht mit einem Kurs von 0,52 CAD im "Gut"-Bereich, da der Abstand zum Kurs bei +25 Prozent liegt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Grown Rogue als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz. Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern zeigen kein eindeutig positives oder negatives Bild, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Anlegerstimmung zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Es gab nur sehr wenige positive Diskussionen, und an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer sogar auf rot. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der negativen Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grown Rogue-Aktie zeigt für den 7-Tage-RSI einen Wert von 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 37,21 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Grown Rogue-Aktie auf Basis dieser Analyse ein "Neutral"-Rating.