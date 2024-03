Grown Rogue International Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterverkaufte Titel zu identifizieren. Für die Grown Rogue-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Grown Rogue.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grown Rogue-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,36 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,66 CAD) weicht somit um +83,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,54 CAD) liegt mit einem Abweichung von +22,22 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Grown Rogue-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Grown Rogue-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Grown Rogue auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Grown Rogue bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.