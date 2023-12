Grown Rogue International Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Grown Rogue-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 61,54, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch über einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet (RSI25), zeigt sich mit einem Wert von 60 eine ähnliche Neutralität. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Grown Rogue ist ebenfalls neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentliche Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie entspricht weitgehend dem Normalzustand, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Grown Rogue-Aktie aktuell bei 0,26 CAD, was als positiv eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt zeigt sich demnach eine neutrale Tendenz in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung und das Sentiment der Grown Rogue-Aktie, während die technische Analyse gemischte Signale liefert.