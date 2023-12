Die Growmax-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Coloured Ties Capital betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 41,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65 an, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich während des vergangenen Monats eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Anleger nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coloured Ties Capital-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 35,37 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 18,46 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die Aktie von Coloured Ties Capital war zuletzt Gegenstand positiver Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung also eine Bewertung von "Gut".