Growmax Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Coloured Ties Capital sich in einem negativen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,83 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 CAD liegt, was einem Unterschied von -36,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,7 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -24,29 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Coloured Ties Capital-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Auch basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI7 beträgt 75 und der RSI25 liegt bei 78,79, was zu einer negativen Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Coloured Ties Capital. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Jedoch wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Coloured Ties Capital in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie bekommt insgesamt daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und Häufigkeit der Beiträge in den sozialen Medien.