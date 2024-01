Growmax Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Coloured Ties Capital in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Coloured Ties Capital. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Coloured Ties Capital liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Coloured Ties Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,8 CAD, während der Aktienkurs bei 0,51 CAD liegt, was einer Abweichung von -36,25 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 0,6 CAD eine Abweichung von -15 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.